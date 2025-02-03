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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過66.67億美元，ARPA(ARPA)24小時漲幅達30%

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格95,797.7美元，24小時漲跌幅-3.97%；以太幣(ETH)現報價格2,599.99美元，24小時漲跌幅-16.3%。

亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達66.67億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達62.62億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達41.22億美元。

24小時漲幅：ARPA(ARPA)24小時漲幅30%；ORDI(ORDI)24小時漲幅30.9%；AEVO(AEVO)24小時漲幅30.8%。

24小時跌幅：Mask Network(MASK)24小時跌幅5.49%；DEXE(DEXE)24小時跌幅4.57%；KAVA(KAVA)24小時跌幅3.95%。


近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅45.6%；IO.NET(IO)近一週漲幅43.4%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅37.3%。

近一週跌幅：Litentry(LIT)近一週跌幅37%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅28.2%；量子鏈幣(QTUM)近一週跌幅5.38%。

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