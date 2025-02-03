專家：OpenAI執行長認錯凸顯矽谷傲慢老毛病 DeepSeek R1-Zero是AGI破局關鍵

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-03 17:40

‌



DeepSeek 再度創造歷史，逼得 OpenAI 執行長奧特曼承認「站錯邊」，對此 Meta 首席 AI 科學家 Yann LeCun 上周批評矽谷圈子有種錯位的優越感，ARC Prize 共同創辦人 Mike Knoop 也發出長文指出，DeepSeek 的 R1-Zero 打破了最終的人類輸入瓶頸—專家思維鏈 (CoT)，其中一個例子就是監督微調 (SFT)。從 R1-Zero 到 AGI，一切都與效率有關。

DeepSeek 上周發佈新的 R1-Zero 和 R1「推理」系統，在 ARC-AGI-1 基準測試上的表現可與 OpenAI 的 o1 系統相媲美。

‌



Knoop 在文中還說，另一個值得注意的觀點就是，R1-Zero 相比 R1 具有更重要的研究價值，這是因為 R1-Zero 完全依賴強化學習 (RL)，而不使用人類專家標註的監督微調(SFT)，顯示在某些領域，SFT 並非實現準確清晰 CoT 的必要條件，完全有可能讓 AI 通過純粹的 RL 方法實現廣泛推理能力。R1-Zero、R1 和 o1(低算力模式) 均取得 15-20% 的得分，而 GPT-4o 僅 5%，但後者已是多年純大語言模型(LLM)scaling 的巔峰成果。

根據美國市場上周反應，人們也開始理解純 LLM scaling 的局限性，但大多數人仍未意識到推理計算需求即將激增的問題。

2024 年 12 月，OpenAI 發佈一個新的突破性系統 o3，該系統在低算力模式下得分 76%，高算力模式下得分 88%，該系統首次展現電腦在面對全新、未知問題時進行適應的通用能力。

儘管 o3 在 ARC-AGI-1 基準測試中取得了突破性的成績，但這一科技大事件卻在主流媒體中幾乎未被報導，也未引起廣泛關注。

然而，由於 o1 和 o3 是閉源的，外界只能依靠推測進行分析，但幸運的是現在藉助 ARC-AGI-1，以及 R1-Zero 和 R1，人們能進一步加深對這一領域的理解。值得注意的是，相比 R1，R1-Zero 具有更重要的研究價值。

ARC Prize 團隊認為，DeepSeek 最有趣的做法是單獨發佈 R1-Zero。R1-Zero 不使用 SFT，完全依賴 RL。R1-Zero 和 R1 在 ARC-AGI-1 上的得分高度一致，分別為 14% 和 15%。此外，DeepSeek 自己發佈的基準測試結果也表明 R1-Zero 和 R1 的表現相近，例如在 MATH AIME 2024 上的得分分別為 71% 和 76%。最終，R1-Zero 展現一種潛在擴展路徑，也就是即便在訓練數據採集階段，也完全消除人工瓶頸。

ARC Prize 團隊上述發現共得出三大結論。首先，在具有強可驗證性的領域，SFT 並非實現準確且清晰的 CoT 推理的必要條件。此外，R1-Zero 訓練過程能通過 RL 優化，在 token 空間內自發構建內部的特定領域語言 (DSL)。最後，SFT 在提升 CoT 推理的跨領域泛化能力方面是必要的。

可以肯定的是，DeepSeek 目標是挑戰 OpenAI 的 o3 系統。

中國媒體《新智元》報導指出，接下來的關鍵觀察點在於 SFT 是否仍然是 CoT 搜索和採樣的必要條件，或是否可構建一個類似「R2-Zero」的系統，在相同的對數式推理計算擴展曲線上繼續提升準確率。根據 R1-Zero 的實驗結果，ARC Prize 團隊認為在這種假設的擴展版本中，SFT 並不是超越 ARC-AGI-1 所必需的條件。