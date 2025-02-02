盤中速報 - 量子鏈幣大漲9.93%，報3.965美元

Qtum (量子) 是一種股權證明（PoS）智能合約開源區塊鏈平臺和價值轉移協議。 它旨在將比特幣和乙太坊的優勢整合到一個鏈中。 Qtum建立在比特幣的UTXO交易模型上，具有智慧合約執行和DApps的附加功能。 最近，該平臺增加了對DeFi應用程式的支援。