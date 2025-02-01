鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.44億美元，RUNE(RUNE)24小時漲幅達13%
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格101,815.75美元，24小時漲跌幅-2.05%；以太幣(ETH)現報價格3,255.15美元，24小時漲跌幅+0.59%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達21.44億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達21.33億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.81億美元。
24小時漲幅：RUNE(RUNE)24小時漲幅13%；IO.NET(IO)24小時漲幅8.5%；RAY(RAY)24小時漲幅5.21%。
24小時跌幅：量子鏈幣(QTUM)24小時跌幅38.9%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅22.2%；TKO(TKO)24小時跌幅10.8%。
近一週漲幅：STPT(STPT)近一週漲幅46.9%；RUNE(RUNE)近一週漲幅22.2%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅20.7%。
近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅45.6%；MANTRA(OM)近一週跌幅31.5%；量子鏈幣(QTUM)近一週跌幅22.2%。
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