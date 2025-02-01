鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.44億美元，RUNE(RUNE)24小時漲幅達13%

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 17:15

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24小時漲幅：RUNE(RUNE)24小時漲幅13%；IO.NET(IO)24小時漲幅8.5%；RAY(RAY)24小時漲幅5.21%。

24小時跌幅：量子鏈幣(QTUM)24小時跌幅38.9%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅22.2%；TKO(TKO)24小時跌幅10.8%。

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近一週漲幅：STPT(STPT)近一週漲幅46.9%；RUNE(RUNE)近一週漲幅22.2%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅20.7%。