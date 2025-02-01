盤中速報 - Ethena大跌8.44%，報0.73美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 19:20
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.44%，最新價格0.73美元，總成交量達1.21億美元，總市值21.05億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0.82美元，近 1 日最低價：0.71美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.14%
- 近 1 月：-20.62%
- 近 3 月：+106.15%
- 近 6 月：+92.25%
- 今年以來：-20.62%
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