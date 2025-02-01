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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.77億美元，RUNE(RUNE)24小時漲幅達10.8%

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格102,684.14美元，24小時漲跌幅-1.93%；以太幣(ETH)現報價格3,317.31美元，24小時漲跌幅+1.44%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達21.76億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.45億美元。

24小時漲幅：RUNE(RUNE)24小時漲幅10.8%；Litentry(LIT)24小時漲幅8.83%；MANTRA(OM)24小時漲幅6.59%。

24小時跌幅：量子鏈幣(QTUM)24小時跌幅40.2%；PEOPLE(PEOPLE)24小時跌幅8.17%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅8.75%。


近一週漲幅：STPT(STPT)近一週漲幅46.9%；RUNE(RUNE)近一週漲幅22.2%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅20.7%。

近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅45.6%；MANTRA(OM)近一週跌幅31.5%；量子鏈幣(QTUM)近一週跌幅22.2%。

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