鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.77億美元，RUNE(RUNE)24小時漲幅達10.8%

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 10:15

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24小時漲幅：RUNE(RUNE)24小時漲幅10.8%；Litentry(LIT)24小時漲幅8.83%；MANTRA(OM)24小時漲幅6.59%。

24小時跌幅：量子鏈幣(QTUM)24小時跌幅40.2%；PEOPLE(PEOPLE)24小時跌幅8.17%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅8.75%。

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近一週漲幅：STPT(STPT)近一週漲幅46.9%；RUNE(RUNE)近一週漲幅22.2%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅20.7%。