鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roper科技ROP-US的目標價調升至652.5元，幅度約4.4%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Roper科技(ROP-US)提出目標價估值：中位數由625元上修至652.5元，調升幅度4.4%。其中最高估值778元，最低估值558元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Roper科技評價：積極樂觀10位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Roper科技今(31日)收盤價為570.6元。近5日股價上漲4.4%，標普指數下跌0.78%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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