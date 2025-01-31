鉅亨速報 - Factset 最新調查：黑石(BX-US)EPS預估下修至5.68元，預估目標價為181.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對黑石(BX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.78元下修至5.68元，其中最高估值6.45元，最低估值5.25元，預估目標價為181.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.45(6.45)
|7.91
|9.6
|最低值
|5.25(5.25)
|5.91
|7.7
|平均值
|5.69(5.76)
|6.92
|8.42
|中位數
|5.68(5.78)
|6.86
|8.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|162.22億
|195.36億
|196.41億
|最低值
|131.08億
|154.23億
|196.36億
|平均值
|142.48億
|171.18億
|196.39億
|中位數
|140.02億
|168.53億
|196.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.50
|8.14
|2.36
|1.84
|3.62
|營業收入
|64.75億
|125.91億
|136.16億
|102.75億
|129.39億
詳細資訊請看美股內頁：
黑石(BX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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