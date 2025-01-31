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鉅亨速報 - Factset 最新調查：黑石(BX-US)EPS預估下修至5.68元，預估目標價為181.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對黑石(BX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.78元下修至5.68元，其中最高估值6.45元，最低估值5.25元，預估目標價為181.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.45(6.45)7.919.6
最低值5.25(5.25)5.917.7
平均值5.69(5.76)6.928.42
中位數5.68(5.78)6.868.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值162.22億195.36億196.41億
最低值131.08億154.23億196.36億
平均值142.48億171.18億196.39億
中位數140.02億168.53億196.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.508.142.361.843.62
營業收入64.75億125.91億136.16億102.75億129.39億

詳細資訊請看美股內頁：
黑石(BX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBX

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