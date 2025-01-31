鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class A(APPF-US)EPS預估下修至5.2元，預估目標價為295.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Appfolio Inc - Class A(APPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.73元下修至5.2元，其中最高估值5.8元，最低估值5.07元，預估目標價為295.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|5.8(5.97)
|7.04
|最低值
|5.07(4.98)
|5.87
|平均值
|5.35(5.48)
|6.37
|中位數
|5.2(5.73)
|6.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|9.59億
|11.45億
|最低值
|9.19億
|10.52億
|平均值
|9.35億
|10.98億
|中位數
|9.32億
|10.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.62
|0.03
|-1.95
|0.08
|營業收入
|3.10億
|3.59億
|4.72億
|6.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Appfolio Inc - Class A(APPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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