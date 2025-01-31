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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class A(APPF-US)EPS預估下修至5.2元，預估目標價為295.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Appfolio Inc - Class A(APPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.73元下修至5.2元，其中最高估值5.8元，最低估值5.07元，預估目標價為295.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值5.8(5.97)7.04
最低值5.07(4.98)5.87
平均值5.35(5.48)6.37
中位數5.2(5.73)6.27

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值9.59億11.45億
最低值9.19億10.52億
平均值9.35億10.98億
中位數9.32億10.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.620.03-1.950.08
營業收入3.10億3.59億4.72億6.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Appfolio Inc - Class A(APPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPPF

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