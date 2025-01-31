鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至1.99元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.1元下修至1.99元，其中最高估值2.7元，最低估值0.82元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|2.7(3.3)
|4.27
|最低值
|0.82(0.87)
|2.95
|平均值
|1.98(2.09)
|3.36
|中位數
|1.99(2.1)
|3.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|176.51億
|188.73億
|最低值
|144.05億
|159.42億
|平均值
|164.62億
|170.64億
|中位數
|164.95億
|166.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.92
|14.88
|9.16
|3.56
|營業收入
|97.41億
|204.45億
|210.83億
|180.68億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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