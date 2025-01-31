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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至1.99元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.1元下修至1.99元，其中最高估值2.7元，最低估值0.82元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值2.7(3.3)4.27
最低值0.82(0.87)2.95
平均值1.98(2.09)3.36
中位數1.99(2.1)3.23

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值176.51億188.73億
最低值144.05億159.42億
平均值164.62億170.64億
中位數164.95億166.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-5.9214.889.163.56
營業收入97.41億204.45億210.83億180.68億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSX

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