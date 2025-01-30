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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿默普萊斯金融AMP-US的目標價調升至590元，幅度約3.51%

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對阿默普萊斯金融(AMP-US)提出目標價估值：中位數由570元上修至590元，調升幅度3.51%。其中最高估值655元，最低估值415元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予阿默普萊斯金融評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀1位。

阿默普萊斯金融今(30日)收盤價為575.13元。近5日股價上漲3.51%，標普指數下跌0.77%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AMP市場預估目標價

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