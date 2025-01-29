鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順IVZ-US的目標價調升至19元，幅度約4.11%
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對景順(IVZ-US)提出目標價估值：中位數由18.25元上修至19元，調升幅度4.11%。其中最高估值22元，最低估值17元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予景順評價：積極樂觀3位、保持中立15位、保守悲觀1位。
景順今(29日)收盤價為19.34元。近5日股價上漲4.11%，標普指數上漲0.31%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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