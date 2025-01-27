外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.29%，報1.3419元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 21:10
截至台北時間27日21:10，美元/新加坡幣下跌0.0039點跌幅達0.29%，暫報1.3419點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.96%
- 近 1 週：-1.73%
- 近 3 月：+1.89%
- 近 6 月：+0.29%
- 今年以來：-1.34%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日下跌0.03%
- 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日下跌0.11%
- 美元/瑞郎相關性0.82，本日下跌0.88%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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