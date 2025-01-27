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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.29%，報1.3419元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 21:10


截至台北時間27日21:10，美元/新加坡幣下跌0.0039點跌幅達0.29%，暫報1.3419點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.96%
  • 近 1 週：-1.73%
  • 近 3 月：+1.89%
  • 近 6 月：+0.29%
  • 今年以來：-1.34%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日下跌0.03%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日下跌0.11%
  • 美元/瑞郎相關性0.82，本日下跌0.88%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日下跌0.32%
  • 紐元/美元相關性-0.82，本日下跌0.16%
  • 英鎊/美元相關性-0.78，本日下跌0.29%

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美元/新加坡幣1.3445-0.10%
人民幣/美元0.137893-0.07%
歐元/美元1.049-0.03%
紐元/美元0.5693-0.28%
英鎊/美元1.24970.14%

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