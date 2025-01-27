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鉅亨速報

外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大漲0.83%，報1.1191元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 19:10


截至台北時間27日18:57，近月瑞郎上漲0.0092點漲幅達0.83%，暫報1.1191點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.90%
  • 近 1 週：+0.90%
  • 近 3 月：-4.41%
  • 近 6 月：-2.86%
  • 今年以來：-0.10%

近月瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.25，本日上漲0.33%
  • 美元/挪威克朗相關性0.25，本日上漲0.5%
  • 美元/韓元相關性0.23，本日上漲0.22%

近月瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/英鎊相關性-0.34，本日上漲0%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.31，本日上漲0%
  • 澳元/日元相關性-0.25，本日上漲1.53%

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澳元/美元0.6293-0.25%
日元/美元0.006471.56%

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