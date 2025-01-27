外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大漲0.83%，報1.1191元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 19:10
截至台北時間27日18:57，近月瑞郎上漲0.0092點漲幅達0.83%，暫報1.1191點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.90%
- 近 1 週：+0.90%
- 近 3 月：-4.41%
- 近 6 月：-2.86%
- 今年以來：-0.10%
近月瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.25，本日上漲0.33%
- 美元/挪威克朗相關性0.25，本日上漲0.5%
- 美元/韓元相關性0.23，本日上漲0.22%
近月瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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