外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.34%，報1.3487元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 07:30
截至台北時間28日07:30，美元/新加坡幣上漲0.0045點漲幅達0.34%，暫報1.3487點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.03%
- 近 1 週：-0.87%
- 近 3 月：+1.76%
- 近 6 月：+0.17%
- 今年以來：-1.46%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日上漲0.31%
- 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日上漲0.26%
- 美元/瑞郎相關性0.82，本日上漲0.26%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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