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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.34%，報1.3487元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 07:30


截至台北時間28日07:30，美元/新加坡幣上漲0.0045點漲幅達0.34%，暫報1.3487點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.03%
  • 近 1 週：-0.87%
  • 近 3 月：+1.76%
  • 近 6 月：+0.17%
  • 今年以來：-1.46%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日上漲0.31%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日上漲0.26%
  • 美元/瑞郎相關性0.82，本日上漲0.26%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日上漲0.43%
  • 紐元/美元相關性-0.82，本日上漲0.35%
  • 英鎊/美元相關性-0.78，本日上漲0.37%

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美元/新加坡幣1.35180.56%
人民幣/美元0.137893-0.07%
歐元/美元1.044-0.49%
紐元/美元0.5661-0.46%
英鎊/美元1.2442-0.43%

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