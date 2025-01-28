DeepSeek全球走紅！多崗位徵人 實習生日薪最高達人民幣上千元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-28 07:00

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據《IT 之家》周一（27 日）報導，近日中國國產人工智慧（AI）大模型 DeepSeek 全球走紅，目前已登頂蘋果中國和美國應用商店免費 App 下載排行榜，超越了 ChatGPT。

DeepSeek 由杭州深度求索人工智能基礎技術研究公司開發，該公司成立於 2023 年 7 月，股權結構中可見量化投資機構幻方量化的身影。

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今年 1 月 20 日，深度求索公司正式發布了 DeepSeek-R1 推理大模型，其在國際大模型排名榜 Chatbot Arena 上的基準測試已升至全類別大模型第三位，與 OpenAI 的 ChatGPT-4o 最新版並列。

值得注意的是，DeepSeek-R1 的預訓練費用僅 557.6 萬美元，不到 OpenAI GPT-4o 模型訓練成本的十分之一，展現成本控制的顯著優勢。

據《紅星資本局》報導，深度求索公司旗下北京子公司正在招聘 52 個崗位，涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師、資深 UI 設計師等職位，均為 14 薪。

其中，核心系統研發工程師（校招）的薪資範圍為人民幣 6 萬元至 9 萬元，大部分崗位起薪在 2 萬元以上。