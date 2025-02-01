〈觀察〉AI PC 換機潮已現 台灣電腦廠迎拉貨商機
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-01 10:10
Windows 10 將於今年 10 月 14 日終止支援，加上新一代 AI PC 陸續上市，IDC 預期將帶動 2025 年全球 PC 市場年增 6%。台廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 等品牌廠已搶先推出搭載新世代處理器的 AI PC 新品，瞄準換機商機。
IDC 指出，2024 年第四季全球 PC 出貨量雖因部分國家補貼政策和年終促銷帶動，年增 1.8% 達 6890 萬台，但表現不如預期。不過，製造端拉貨比下游需求強勁，主要是廠商擔心美國新政府上任後可能對中國產品課稅。
在顯示卡市場，輝達與超微於 CES 發表新款電競 GPU，其中輝達新款 RTX 5090、5080、5070 系列顯示卡效能較前代翻倍，AMD 則推出 RX 9000 系列 GPU，預計今年首季開始銷售，新 GPU 與 3A 遊戲推出將加速顯卡換機潮。
另外，華碩日前指出，筆電使用年限約 3-4 年，2019 年就曾出現一波大規模汰換，在顯卡、AI 技術提升、作業系統更新情形下，都將陸續帶動新一波換機潮。
AI PC 產品方面，華碩推出重量不到 1 公斤的全新 Zenbook A14，號稱是全球最輕的 Copilot+ PC；宏碁則擴大 AI PC 產品線布局，推出多款搭載 Copilot 功能的筆電和桌機新品。
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