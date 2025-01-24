search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.81元，預估目標價為16.27元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.81元，其中最高估值0.96元，最低估值0.46元，預估目標價為16.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.96(0.96)0.931.10.82
最低值0.46(0.46)0.590.560.77
平均值0.8(0.8)0.80.710.79
中位數0.81(0.82)0.820.680.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值39.79億44.61億44.35億
最低值31.11億34.71億36.83億
平均值37.46億40.99億40.34億
中位數37.56億41.23億39.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.330.280.380.680.81
營業收入24.62億25.56億28.77億30.59億33.72億

詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDY

相關行情

台股首頁我要存股
如瑞迪博士 ADR14.15-6.23%

延伸閱讀


Empty