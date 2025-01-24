鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.81元，預估目標價為16.27元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.81元，其中最高估值0.96元，最低估值0.46元，預估目標價為16.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.96(0.96)
|0.93
|1.1
|0.82
|最低值
|0.46(0.46)
|0.59
|0.56
|0.77
|平均值
|0.8(0.8)
|0.8
|0.71
|0.79
|中位數
|0.81(0.82)
|0.82
|0.68
|0.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39.79億
|44.61億
|44.35億
|最低值
|31.11億
|34.71億
|36.83億
|平均值
|37.46億
|40.99億
|40.34億
|中位數
|37.56億
|41.23億
|39.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.33
|0.28
|0.38
|0.68
|0.81
|營業收入
|24.62億
|25.56億
|28.77億
|30.59億
|33.72億
詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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