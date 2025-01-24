鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class ATKO-US的目標價調升至165元，幅度約6.45%
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至165元，調升幅度6.45%。其中最高估值200元，最低估值115元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予TKO Group Holdings Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀0位。
TKO Group Holdings Inc - Class A今(24日)收盤價為151.97元。近5日股價上漲6.45%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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