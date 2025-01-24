鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為36.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新聞集團(NWSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.84元，其中最高估值0.91元，最低估值0.74元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.91(0.91)
|1.25
|1.27
|1.43
|最低值
|0.74(0.74)
|0.83
|0.98
|1.16
|平均值
|0.83(0.83)
|0.98
|1.14
|1.25
|中位數
|0.84(0.82)
|0.99
|1.15
|1.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.54億
|110.16億
|114.99億
|113.97億
|最低值
|103.71億
|106.47億
|109.38億
|113.29億
|平均值
|104.63億
|108.45億
|112.16億
|113.63億
|中位數
|104.74億
|108.74億
|112.22億
|113.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.16
|0.56
|1.06
|0.26
|0.47
|營業收入
|90.08億
|93.58億
|103.85億
|98.79億
|100.85億
詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估下修至8.58元，預估目標價為42.12元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為425.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.GEV-US的目標價調升至425.5元，幅度約3.03%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為120.00元
上一篇
下一篇