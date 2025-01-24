鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股KNX-US的目標價調升至64元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 00:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)提出目標價估值：中位數由62元上修至64元，調升幅度3.23%。其中最高估值70元，最低估值48元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予騎士斯威夫特運輸控股評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀2位。
騎士斯威夫特運輸控股今(24日)收盤價為57.68元。近5日股價下跌3.23%，標普指數上漲2.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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