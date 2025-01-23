〈台北國際電玩展〉智冠今年三大事業迎新成長動能 營運可望優於去年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-23 19:40

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遊戲廠智冠 (5478-TW) 董事長王俊博今 (23) 日表示，今年營運可望優於去年，三大事業群數位遊戲、網路行銷以及金融科技都將迎來新成長動能。

王俊博表示，在數位遊戲事業群中，MyCard 業務穩定，在東南亞地區已串接 800 款遊戲、約近 600 多家廠商合作，跟去年相比有顯著成長，目前除了東南亞、南美洲地區之外，今年也計畫拓展服務至高潛力的國家和地區。

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遊戲方面，子公司中華網龍將推出兩款手遊新作、上半年的《飄流幻境 Re：星之方舟》，下半年則迎來《尋秦記》；遊戲新幹線也預計第一季推出《風色幻想》IP 的新一代人氣手遊《風色幻想 NX》，首月目標可破 30 萬下載。

網路行銷事業群來看，一帆數位將重點發展數位行銷 AI 化升級，包括運用 AI 美術製作多元風格的行銷素材，進一步提升廣告體驗與轉化效果，以及結合 AI 即時優化廣告投放策略，靈活調整行銷資源配置，以最大化廣告效益。