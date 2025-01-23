盤中速報 - 唯鏈幣大跌8.28%，報0.04751美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 10:50
唯鏈幣(VET)在過去 24 小時內跌幅超過8.28%，最新價格0.04751美元，總成交量達0.44億美元，總市值38.32億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：0.05319美元，近 1 日最低價：0.04722美元，流通供給量：80,985,041,177。
VeChain是一個建構在區塊鏈上的供應鏈平台，旨在使用分佈式治理和物聯網技術，解決供應鏈管理層面的主要問題。目的是提高供應鏈的效率，可追溯性和透明度，降低成本的同時，賦予個人用戶更多的主控權。其平台使用兩種代幣：屬於權益證明的VET和智慧合約層的VTHO。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.11%
- 近 1 月：-2.54%
- 近 3 月：+111.20%
- 近 6 月：+65.07%
- 今年以來：+1.91%
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