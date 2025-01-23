盤中速報 - Jupiter大跌11.45%，報0.79美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 16:05
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內跌幅超過11.45%，最新價格0.79美元，總成交量達1.33億美元，總市值10.74億美元，目前市值排名第 54 名。
近 1 日最高價：0.9美元，近 1 日最低價：0.76美元，流通供給量：1,350,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.71%
- 近 1 月：-8.91%
- 近 3 月：-25.22%
- 近 6 月：-16.61%
- 今年以來：-6.74%
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