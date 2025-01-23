盤中速報 - Worldcoin大漲8.38%，報2.29美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 08:20
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.38%，最新價格2.29美元，總成交量達2.60億美元，總市值17.06億美元，目前市值排名第 40 名。
近 1 日最高價：2.47美元，近 1 日最低價：2.05美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.17%
- 近 1 月：-2.35%
- 近 3 月：-6.12%
- 近 6 月：-4.67%
- 今年以來：-2.83%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Jupiter大跌9.74%，報0.79美元
- 盤中速報 - Ethena大跌9.19%，報0.85美元
- 盤中速報 - Ethena大跌8.24%，報0.87美元
- 盤中速報 - Jupiter大跌11.57%，報0.78美元
下一篇