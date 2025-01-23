盤中速報 - LINK大跌8.2%，報24.64美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 10:50
LINK(LINK)在過去 24 小時內跌幅超過8.2%，最新價格24.64美元，總成交量達1.02億美元，總市值154.27億美元，目前市值排名第 10 名。
近 1 日最高價：26.9美元，近 1 日最低價：24.48美元，流通供給量：626,849,970。
Chainlink平台旨在將智慧合約與現實世界數據連接起來，是區塊鏈與現實世界的資訊橋樑。由於區塊鏈僅能存取其網路中的資料，Chainlink的預測系統(Oracle)透過以太坊網路將外部資料提供給智慧合約，當條件滿足時則觸發合約執行。參與者可以透過提供存取外部網絡資料來得到獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.68%
- 近 1 月：+2.89%
- 近 3 月：+123.14%
- 近 6 月：+81.60%
- 今年以來：+16.24%
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