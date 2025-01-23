最新報告：全球手機用戶去年為AI應用花費超過10億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-23 08:44

‌



最新數據顯示，過去一年裡全球手機用戶對 ChatGPT、Gemini、豆包等人工智慧（AI）應用展現出了極大熱情，而且是真金白銀掏出 10 多億美元付費，表達支持。

行動應用分析公司 Sensor Tower 周三（22 日）發布的報告顯示，2024 年全球手機用戶在 AI 聊天機器人和 AI 藝術生成工具裡花的錢，已經達到 12.7 億美元，其中聊天機器人 App 就佔了 10.7 億美元。橫向對比，這個數字在 2022 年時只有 3,000 萬美元，2023 年激增至 4.55 億美元。

‌



Sensor Tower 表示，如果消費者給 AI 聊天機器人付費的增長率得以維持，這類應用將在 2025 年進入消費者支出（不含遊戲）前十大類別。

作為參考，2024 年全球消費者在應用內購花錢最多的非遊戲 App，是以 Disney + 為代表的電影 & 電視劇流媒體平台（119.8 億美元），以及以 TikTok 為代表的社交媒體（117.59 億美元）。

在 AI 聊天機器人的行業競爭中，OpenAI 的 ChatGPT 依然是獨一份的存在。這款 App 獨佔全球 23% 的 AIGC 應用下載量，以及 40% 的 AI 應用消費。在全球下載量方面，接著是 Google Gemini、字節跳動豆包、微軟 Copilot 緊隨其後。

當然，聊天機器人只是 AI 進入千家萬戶的一個角度。統計數據顯示，2024 年在 iOS 和 Google Play 應用商店裡，應用名稱、副標題和簡介裡帶有「AI」字樣的 App，總共下載了 170 億次。考慮到這個統計不包含許多第三方應用市場，實際數字還會更高。