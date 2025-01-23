極端冬季風暴襲擊美國南部 多州進入緊急狀態

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-23 09:13

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一場極地渦旋帶來的冬季風暴，周二（21 日）席捲了美國南部和東部地區，導致氣溫驟降，供暖需求飆升，電網處於高度警戒狀態。

這場風暴已造成至少 4 人死亡，超過 3,100 萬人受到冬季風暴警告影響，多州進入緊急狀態，許多學校宣布停課。

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停電和交通問題依然存在。截至周三上午，德州、路易斯安那州、喬治亞州和佛羅里達州近 13 萬戶居民斷電。

積雪導致交通受阻，出行困難。多個州的主要道路關閉，汽車在積雪路面艱難行駛，多地呼籲民眾減少外出。

另美國聯邦航空局稱，南部各州十多座機場關閉，商業航班停飛。航班追蹤網站的數據顯示，全美周二超過 2,200 趟航班被迫取消，另有 1 萬趟航班延誤。

由於極度寒冷，鐵路運營商美國鐵路公司取消了南部和中西部許多列車。根據各州公路部門的說法，南方許多州缺乏足夠的除雪機，許多高速公路仍然關閉或幾乎無法通行。

美國最大電網運營商 PJM Interconnection 警告，在極端天氣影響下，近日用電需求極為強勁，達到了 145 吉瓦的電力消耗峰值，超過 2015 年創下的冬季紀錄。

周三上午，PJM 電網西部樞紐的電價最高漲到每兆瓦時 742.91 美元，較周二同時段飆漲了兩倍多。

PJM 預計將有足夠的產能滿足需求。該公司發言人 Susan Buehler 表示，儘管該公司曾警告鄰近地區的電網公司，可能需要限制輸往其他區域的電力輸出，但這種情況並未發生。

美國國家氣象局表示，周二從新墨西哥州到緬因州都發布了寒潮警報，紐約市氣溫持續在攝氏零下 12 度，預估稍後將有所回升。