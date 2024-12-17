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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行ZION-US的目標價調升至62元，幅度約8.77%

鉅亨網新聞中心 2024-12-17 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至62元，調升幅度8.77%。其中最高估值69元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予齊昂銀行評價：積極樂觀2位、保持中立20位、保守悲觀2位。

齊昂銀行今(17日)收盤價為57.64元。近5日股價下跌8.77%，標普指數上漲0.35%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZION市場預估目標價

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