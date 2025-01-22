中華電信行動AI影像服務 助力嘉義財政稅務局強化科技執法

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-22 18:16

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中華電信 (2412-TW) 今 (22) 日指出，攜手台灣在地廠商，以 5G 行動網路結合 AI 智慧科技，在 2024 年協助嘉義縣財政稅務局導入「行動式 AI 車牌自動辨識系統」，進一步提升稅務稽核效率，不僅強化科技執法，也維護租稅公平。

中華電信說明，此次合作專案透過增設一組行動車牌自動辨識設備，搭載於公務車進行巡檢，協助識別未完成使用牌照稅繳納的車輛，系統彌補傳統固定式路口監控移動性不足與拍攝角度受限的問題，並藉由 AI 技術實現自動化偵查，強化執法效率。

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中華電信進一步指出，「行動式 AI 車牌自動辨識系統」具備雙路攝影機，可同時覆蓋前方多車道與右側路邊車輛停放區域，並能適應多種傾斜角度，無論是直行車輛、轉彎車輛，還是路邊停放的車輛與密集機車停車格，都能精準辨識。

此外，此系統以毫秒級別的 AI 辨識技術，可達到大量車牌同步辨識，白天辨識準確率高達 95%，夜間也可維持 90% 的水準，透過快速高效的 AI 處理能力，稅務人員能更有效掌握稽核重點，進一步提升作業效率。