〈日股收盤〉川普祭出AI大利多 日經收復3萬9關，軟銀狂飆逾10%
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-22 16:03
受到川普釋放 AI 大利多激勵，日本股市今 (22) 日開高走開，權值股軟銀大漲狂飆 10%，帶動日經 225 指數(NKY) 終場大漲 618.27 點或 1.58%，報 39,646.25 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 23.69 點或 0.87%，報 2,737.19 點。
焦點股部分，軟銀股價狂飆 10.62%，貢獻為日經 225 指數 193.74 點漲點。軟銀攜手甲骨文、OpenAI 將合資成立「Stargate」(星際之門) ，為在美國建設人工智慧（AI）基礎設施，軟銀集團董事長孫正義將擔任「星際之門計畫」的董事長。
買盤也用入半導體類股，藤倉 (Fujikura) 飆升 14.8%，DISCO 噴漲 11.89%，愛德萬測試大漲 4.01%，東京威力科創上漲 1.68%，雷泰光電上漲 1.52%。
此外，川普上任首日未在關稅方面採取激進行動，令市場鬆了一口氣，出口類股表現堅挺，豐田汽車上漲 1.39%，本田上漲 0.64%，日產汽車小漲 0.05%。
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