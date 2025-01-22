〈日股收盤〉川普祭出AI大利多 日經收復3萬9關，軟銀狂飆逾10%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-22 16:03

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受到川普釋放 AI 大利多激勵，日本股市今 (22) 日開高走開，權值股軟銀大漲狂飆 10%，帶動日經 225 指數(NKY) 終場大漲 618.27 點或 1.58%，報 39,646.25 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 23.69 點或 0.87%，報 2,737.19 點。

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焦點股部分，軟銀股價狂飆 10.62%，貢獻為日經 225 指數 193.74 點漲點。軟銀攜手甲骨文、OpenAI 將合資成立「Stargate」(星際之門) ，為在美國建設人工智慧（AI）基礎設施，軟銀集團董事長孫正義將擔任「星際之門計畫」的董事長。

買盤也用入半導體類股，藤倉 (Fujikura) 飆升 14.8%，DISCO 噴漲 11.89%，愛德萬測試大漲 4.01%，東京威力科創上漲 1.68%，雷泰光電上漲 1.52%。