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〈台股開盤〉龍年封關日台積電神龍擺尾 率權值股大漲300點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-22 09:36

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台股龍年封關有望神龍擺尾，權值股紅通通大盤漲300點。(圖：shutterstock)

美國總統川普上任後，美股昨 (21) 日上演慶祝行情，四大指數漲聲響起，而台股今 (22) 日則為龍年封關日，同樣表現亮眼，早盤在權值股帶動下，大盤一度漲 300 點，最高漲至 23600.11 點，預估成交量 3200 億元，有望為龍年畫下完美句點。 

權值股今天大多走揚，台積電 (2330-TW) 漲逾 2%，鴻海 (2317-TW) 漲 0.84%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%。另外，廣達 (2382-TW) 漲 0.56%，台達電 (2308-TW) 漲逾 2%，日月光 (3711-TW) 則小漲 0.29%。 


不過昨日召開法說會的聯電 (2303-TW)，去年第四季獲利大減，為 4 年半以來新低點，加上預估今年第一季毛利率將高於 25% 以上，低於上一季的 30%，聯電今天重挫，早盤跌逾半根停板。 

AI 族群今天也有表現，神達 (3706-TW) 漲逾半根停板，奇鋐 (3017-TW) 漲逾 3%，華擎 (3515-TW)、華碩 (2357-TW) 及勤誠 (8210-TW) 皆漲逾 1%。 

重電族群同樣為盤面亮點，華城 (1519-TW) 漲大同 (2371-TW) 漲逾 4%，中興電 (1513-TW)、士電 (1503-TW) 以及亞力 (1514-TW) 漲逾 1%，東元 (1504-TW) 則漲 0.94%。 

美股四大指數 21 日全面走揚，道瓊指數上漲 537.98 點或 1.24%，收 44025.81 點；那斯達克指數上漲 126.58 點或 0.64%，收 19756.78 點；S&P 500 指數上漲 52.58 點或 0.88%，收 6049.24 點；費城半導體指數上漲 68.76 點或 1.29%，收 5378.49 點。 

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台股開盤龍年封關台積電聯電AI重電

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台積電11452.23%
華擎2280.00%
廣達269.50.19%
台達電4312.25%
日月光投控1751.74%
聯電40.35-6.05%
神達68.43.01%
奇鋐5682.90%
華碩6051.00%
鴻海179.50.56%
勤誠262.51.35%
華城5413.64%
大同43.152.13%
中興電1530.66%
士電1821.11%
亞力970.94%
聯發科14901.71%
東元53.40.75%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.3
加權指數法興(購) 槓桿7.23
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加權指數法興(售) 槓桿7.75

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