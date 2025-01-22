〈台股開盤〉龍年封關日台積電神龍擺尾 率權值股大漲300點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-22 09:36

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美國總統川普上任後，美股昨 (21) 日上演慶祝行情，四大指數漲聲響起，而台股今 (22) 日則為龍年封關日，同樣表現亮眼，早盤在權值股帶動下，大盤一度漲 300 點，最高漲至 23600.11 點，預估成交量 3200 億元，有望為龍年畫下完美句點。

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不過昨日召開法說會的聯電 (2303-TW)，去年第四季獲利大減，為 4 年半以來新低點，加上預估今年第一季毛利率將高於 25% 以上，低於上一季的 30%，聯電今天重挫，早盤跌逾半根停板。