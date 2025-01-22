習近平同普丁舉行視訊會議 稱中俄要繼續深化戰略協作

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-22 07:48

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中國國家主席習近平周二（21 日）在北京人民大會堂同俄羅斯總統普丁舉行視訊會議，習近平表示，中俄要繼續深化戰略協作，堅定相互支持。

據《新華社》報導，習近平說，新的一年，他願同普丁一道，繼續引領中俄關係登高望遠，以中俄關係的穩定性和堅韌性，因應外部環境的不確定性，共同促進兩國發展振興。

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習近平稱，雙方要繼續深化戰略協作，堅定相互支持，維護兩國正當利益。中俄要鞏固拓展雙邊關係，推動務實合作深入發展。

習近平指出，今年是中國抗日戰爭、蘇聯衛國戰爭勝利 80 周年，也是聯合國成立 80 周年。中俄兩國要以此為契機，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和第二次世界大戰勝利成果，推動各國恪守聯合國憲章宗旨和原則，堅持普遍公認的國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義。

習近平表示，作為上海合作組織輪值主席國，中國願同俄方和其他成員國一道，推動上海合作組織進入更高品質發展、更加擔當有為的新階段。中俄還要共同推動「大金磚合作」，譜寫全球南方團結自強新篇章。