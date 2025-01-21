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鉅亨速報

盤後速報 - 群益半導體收益(00927)次交易(22)日除息0.37元，參考價17.98元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:05


群益半導體收益(00927-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。

首日參考價為17.98元，相較今日收盤價18.35元，息值合計為0.37元，股息殖利率2.02%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/22 18.35 0.37 2.02% 0.0
2024/10/22 19.49 0.48 2.46% 0.0
2024/07/19 21.05 0.64 3.04% 0.0
2024/04/18 19.3 0.4 2.07% 0.0
2024/01/17 16.94 0.36 2.13% 0.0

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