盤後速報 - 群益半導體收益(00927)次交易(22)日除息0.37元，參考價17.98元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:05
群益半導體收益(00927-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。
首日參考價為17.98元，相較今日收盤價18.35元，息值合計為0.37元，股息殖利率2.02%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/22
|18.35
|0.37
|2.02%
|0.0
|2024/10/22
|19.49
|0.48
|2.46%
|0.0
|2024/07/19
|21.05
|0.64
|3.04%
|0.0
|2024/04/18
|19.3
|0.4
|2.07%
|0.0
|2024/01/17
|16.94
|0.36
|2.13%
|0.0
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