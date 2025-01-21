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鉅亨速報

盤後速報 - 第一金金融債10+(00834B)次交易(22)日除息0.37元，參考價34.91元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:05


第一金金融債10+(00834B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。

首日參考價為34.91元，相較今日收盤價35.28元，息值合計為0.37元，股息殖利率1.05%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/22 35.28 0.371 1.05% 0.0
2024/10/22 36.36 0.407 1.12% 0.0
2024/07/19 36.21 0.398 1.1% 0.0
2024/04/22 34.81 0.4 1.15% 0.0
2024/01/22 34.97 0.44 1.26% 0.0

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