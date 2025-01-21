盤後速報 - 第一金金融債10+(00834B)次交易(22)日除息0.37元，參考價34.91元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:05
第一金金融債10+(00834B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。
首日參考價為34.91元，相較今日收盤價35.28元，息值合計為0.37元，股息殖利率1.05%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/22
|35.28
|0.371
|1.05%
|0.0
|2024/10/22
|36.36
|0.407
|1.12%
|0.0
|2024/07/19
|36.21
|0.398
|1.1%
|0.0
|2024/04/22
|34.81
|0.4
|1.15%
|0.0
|2024/01/22
|34.97
|0.44
|1.26%
|0.0
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