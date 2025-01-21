盤後速報 - 永豐ESG低碳高息(00930)次交易(22)日除息0.16元，參考價17.8元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:05
永豐ESG低碳高息(00930-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.16元。
首日參考價為17.8元，相較今日收盤價17.96元，息值合計為0.16元，股息殖利率0.89%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/22
|17.96
|0.16
|0.89%
|0.0
|2024/11/26
|18.85
|0.43
|2.28%
|0.0
|2024/09/20
|19.06
|0.43
|2.26%
|0.0
|2024/07/25
|20.5
|0.36
|1.76%
|0.0
|2024/05/23
|20.8
|0.36
|1.73%
|0.0
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