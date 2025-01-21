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盤後速報 - 永豐ESG低碳高息(00930)次交易(22)日除息0.16元，參考價17.8元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:05


永豐ESG低碳高息(00930-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.16元。

首日參考價為17.8元，相較今日收盤價17.96元，息值合計為0.16元，股息殖利率0.89%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/22 17.96 0.16 0.89% 0.0
2024/11/26 18.85 0.43 2.28% 0.0
2024/09/20 19.06 0.43 2.26% 0.0
2024/07/25 20.5 0.36 1.76% 0.0
2024/05/23 20.8 0.36 1.73% 0.0

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