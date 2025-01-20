鉅亨速報 - Factset 最新調查：Truist金融(TFC-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為51.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Truist金融(TFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.94元上修至4元，其中最高估值4.25元，最低估值3.77元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.25(4.25)
|4.85
|4.65
|最低值
|3.77(3.77)
|4.24
|4.65
|平均值
|3.99(3.95)
|4.58
|4.65
|中位數
|4(3.94)
|4.6
|4.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|212.58億
|223.61億
|220.20億
|最低值
|202.66億
|209.61億
|220.20億
|平均值
|206.76億
|216.98億
|220.20億
|中位數
|207.06億
|216.97億
|220.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.08
|4.47
|4.43
|-1.09
|3.36
|營業收入
|243.21億
|231.93億
|255.64億
|333.59億
|242.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Truist金融(TFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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