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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Truist金融(TFC-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Truist金融(TFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.94元上修至4元，其中最高估值4.25元，最低估值3.77元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.25(4.25)4.854.65
最低值3.77(3.77)4.244.65
平均值3.99(3.95)4.584.65
中位數4(3.94)4.64.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值212.58億223.61億220.20億
最低值202.66億209.61億220.20億
平均值206.76億216.98億220.20億
中位數207.06億216.97億220.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.084.474.43-1.093.36
營業收入243.21億231.93億255.64億333.59億242.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Truist金融(TFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTFC

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