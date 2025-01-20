鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調降至144元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 18:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智伸科(4551-TW)提出目標價估值：中位數由152元下修至144元，調降幅度5.26%。其中最高估值160元，最低估值133元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予智伸科(4551-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀0位。
智伸科(4551-TW)今(20日)收盤價為105元。近5日股價上漲1.93%，相關汽車工業近5日上漲0.96%，集中市場加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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