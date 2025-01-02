鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.92元，預估目標價為155元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.96元下修至6.92元，其中最高估值7.2元，最低估值6.52元，預估目標價為155元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.2(7.2)
|9.11
|11.38
|最低值
|6.52(6.52)
|7.85
|10.73
|平均值
|6.88(6.91)
|8.67
|10.98
|中位數
|6.92(6.96)
|8.82
|10.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,006,000
|9,064,000
|10,414,000
|最低值
|7,770,000
|8,840,000
|10,142,000
|平均值
|7,879,830
|8,914,170
|10,246,670
|中位數
|7,898,000
|8,894,500
|10,184,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.47
|12.2
|10.47
|7.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,121,824
|9,235,183
|8,814,067
|7,160,275
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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