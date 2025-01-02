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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.92元，預估目標價為155元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.96元下修至6.92元，其中最高估值7.2元，最低估值6.52元，預估目標價為155元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.2(7.2)9.1111.38
最低值6.52(6.52)7.8510.73
平均值6.88(6.91)8.6710.98
中位數6.92(6.96)8.8210.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,006,0009,064,00010,414,000
最低值7,770,0008,840,00010,142,000
平均值7,879,8308,914,17010,246,670
中位數7,898,0008,894,50010,184,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.4712.210.477.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,121,8249,235,1838,814,0677,160,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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