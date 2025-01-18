〈貴金屬盤後〉市場關注川普就職 黃金突破2700美元關卡 連漲3周

鉅亨網編譯許家華 2025-01-18 06:32

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美元上漲，黃金價格周五 (17 日) 承壓，但由於川普總統即將上任，其政策不確定性加上市場押注進一步降息，讓黃金價格突破關鍵的 2700 美元水準，周線仍上升。

現貨黃金下跌 0.4% 至每盎司 2701.03 美元。

美國黃金期貨下跌 0.1%，收每盎司 2748.70 美元。

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High Ridge 金屬交易主管 David Meger 表示：「今日回調幅度並不大，更偏向獲利了結，或許是因為美元今日略有上漲，稍微增加了一些壓力。」

黃金本周四觸及一個多月高點，距 10 月創下的 2790.15 美元的歷史高點僅差 65.6 美元。本周迄今黃金上漲 0.8%，為連續第三周上漲，係因周三公布的美國核心通膨數據較預期疲弱，讓市場更加預期 Fed 降息不只一次。

交易員目前預計年底前 Fed 將降息兩次，Fed 理事 Christopher Waller 暗示，如果經濟數據進一步疲軟，Fed 可能會進一步降息。

市場目前熱切等待川普 1 月 20 日的就職典禮，預計其廣泛的貿易關稅將進一步刺激通膨並引發貿易戰，這可能會增加黃金的避險吸引力。「川普總統即將實施的政策所帶來的不確定性一直是支撐黃金的因素之一。」Meger 補充。

WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 表示：「市場對於關稅的現狀以及如何實施，仍是一大問號，如果這些新政策損害經濟成長，許多投資者將把黃金視為對沖一些下行風險的一種方式。」

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