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鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇家加勒比國際游輪RCL-US的目標價調升至271元，幅度約6.27%

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對皇家加勒比國際游輪(RCL-US)提出目標價估值：中位數由255元上修至271元，調升幅度6.27%。其中最高估值310元，最低估值181元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予皇家加勒比國際游輪評價：積極樂觀17位、保持中立7位、保守悲觀1位。

皇家加勒比國際游輪今(17日)收盤價為233.28元。近5日股價上漲6.27%，標普指數上漲0.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RCL市場預估目標價

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