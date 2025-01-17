鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估下修至6.65元，預估目標價為193.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.9元下修至6.65元，其中最高估值7.25元，最低估值6元，預估目標價為193.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.25(7.39)
|8.98
|11.08
|12.92
|最低值
|6(6.4)
|7.12
|8.8
|10.56
|平均值
|6.63(6.93)
|8.3
|9.71
|11.74
|中位數
|6.65(6.9)
|8.54
|9.65
|11.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.62億
|145.01億
|160.23億
|181.37億
|最低值
|120.14億
|126.95億
|135.97億
|144.84億
|平均值
|125.32億
|135.26億
|145.67億
|163.11億
|中位數
|125.17億
|134.10億
|143.25億
|163.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.74
|7.14
|9.21
|6.97
|5.56
|營業收入
|96.37億
|121.68億
|148.14億
|128.30億
|120.87億
詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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