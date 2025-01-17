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鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估下修至6.65元，預估目標價為193.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.9元下修至6.65元，其中最高估值7.25元，最低估值6元，預估目標價為193.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.25(7.39)8.9811.0812.92
最低值6(6.4)7.128.810.56
平均值6.63(6.93)8.39.7111.74
中位數6.65(6.9)8.549.6511.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.62億145.01億160.23億181.37億
最低值120.14億126.95億135.97億144.84億
平均值125.32億135.26億145.67億163.11億
中位數125.17億134.10億143.25億163.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.747.149.216.975.56
營業收入96.37億121.68億148.14億128.30億120.87億

詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJBHT

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