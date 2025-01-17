鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信TEF-US的目標價調降至4.64元，幅度約3.61%
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西班牙電信(TEF-US)提出目標價估值：中位數由4.81元下修至4.64元，調降幅度3.61%。其中最高估值5.5元，最低估值3.38元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予西班牙電信評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀4位。
西班牙電信今(17日)收盤價為4.01元。近5日股價上漲3.61%，標普指數上漲0.32%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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