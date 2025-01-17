藍團反撥補刪預算 台電舉日本法國撥補先例 實為補貼全民

有關今 (17) 日國民黨團宣布反對撥補台電預算，台電澄清並強調，政府編列預算實際上是透過補貼台電來穩定減輕每位國民的電費負擔，共有超過 1400 萬戶民生用戶受惠。台電並以燃料漲價，過去 3 年日本與法國分別用財政補助 5500 億、7000 億為例，希立院編列預算撥補，補足民生電價未調足差額，實為補貼全民，盼立委們理解及支持。



台電指出，2020 至 2023 年期間，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係，例如，法國民生及工業電價累計調幅分別達 37% 與 139%；韓國則分別調高 49% 與 87%。相比之下，台灣住宅用電近三年累計調幅僅 7.1%。



台電進一步指出，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性的現象，許多國家也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔。例如，2022 年至 2024 年間，日本補貼約新台幣 5,500 億元，法國則補貼了約新台幣 7,000 億元。因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為調整電價的重要配套作法。



台電指出，因應俄烏戰爭導致國際燃料價格飆升，台電自 2022 年至 2024 年期間，每年分別吸收民生電價成本超過 800 億元，三年間總計吸收逾 2,800 億元，讓每位國民都能繼續以較低價格享用電力。目前台灣民生電價每度平均僅 2.77 元，與售電成本相比約有 1 元的差距。為了穩定物價，政府透過編列預算，實際補貼每位國民，降低家庭及企業負擔，穩定社會經濟。