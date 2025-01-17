與川普通話後 丹麥首相：格陵蘭島問題依然形勢嚴峻
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-17 07:56
丹麥首相弗雷澤里克森周四（16 日）表示，她周三與美國候任總統川普通話後，格陵蘭島問題依然形勢嚴峻。
弗雷澤里克森當天向丹麥國會外交政策委員會通報通話內容，並在隨後回答媒體記者提問。
有記者提問，雙方通話後，格陵蘭島問題有所好轉、惡化還是維持現狀，弗雷澤里克森表示，格陵蘭島問題依舊「形勢嚴峻」，「我們正在盡一切努力，以最明智和最好的方式處理」。
當被問及川普是否在通話中撤回對丹麥的加徵關稅威脅，弗雷澤里克森說：「他沒有」。
弗雷澤里克森說，川普就任美國總統後，丹麥政府將繼續就格陵蘭島問題與美國政府對話，她本人也會與川普保持溝通。
她還表示，通話持續 45 分鐘，內容不僅涉及格陵蘭島，還涉及丹麥與美國的雙邊經貿、烏克蘭戰爭、中東問題、北約（NATO）事務等。通話中許多內容仍需「嚴格保密」，很多細節無法透露。
近期川普多次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願。川普在 1 月 7 日表示，出於對美國的經濟安全需求，他不會排除以軍事或經濟脅迫手段奪取格陵蘭島控制權。他同時表示，如果丹麥拒絕美國購買格陵蘭島，丹麥出口美國的產品關稅會非常高。
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