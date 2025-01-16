〈能源盤後〉美原油供應連8周下降 市場權衡需求前景、供應風險 原油再登5個月高點

鉅亨網編譯許家華 2025-01-16 06:07

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原油期貨周三 (15 日) 收高，在連 3 日漲勢突然止步後又找到支撐力。先前連 3 日漲勢的動力部分來自美對俄實施更廣泛的制裁，以及美歐大部分地區嚴寒的天氣。

交易商也評估了石油輸出國組織 (OPEC) 和國際能源總署 (IEA) 的最新月度預測，以及美國官方數據，該數據顯示美國上周原油供應下降及產品庫存顯著增加。

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能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 2.54 美元或 3.3%，收每桶 80.04 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.11 美元或 2.6%，收每桶 82.03 美元。

近月 Brent 和 WTI 原油今日均收登去年 8 月 12 日以降的最高點。

2 月交割汽油期貨價格上漲 2.6%，至每加侖 2.16 美元。

2 月交割熱燃油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 2.61 美元。

2 月交割天然氣價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 4.08 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，石油市場似乎對於可能出現的供應短缺更感到擔憂，這種擔憂超過了對地緣政治緊張局勢減緩的關注。

以色列與哈馬斯停火協議將周日生效，周三油價對此消息反應平淡。Richey 表示，最近幾月和幾季「油價背後醞釀的地緣政治恐慌逐漸失去意義」，因為全球石油市場從未受到實質影響。

交易商一直在密切關注石油需求的前景。 OPEC 預測 2025 年全球石油需求成長 140 萬桶 / 日，基本上保持不變，並預計 2026 年需求也維持同樣成長幅度，這意味 2025 年全球石油需求將達到 1.052 億桶 / 日，到 2026 年將達到 1.0663 億桶 / 日。

此前 IEA 在月報中將 2025 年成長預期從 12 月份的 110 萬桶 / 日下調至 105 萬桶 / 日，預計今年的總需求為 1.04 億桶 / 日。OPEC 和 IEA 對需求前景仍存在分歧，但由於 OPEC 前幾個月已下調預測，雙方差距已經縮小。

IEA 表示，美國 1 月 10 日宣布擴大對俄的制裁行動恐影響石油供應。原油價格周一上漲至 8 月以來的最高水準，部分係因美國宣布對俄羅斯兩大石油生產商——俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom Neft) 和蘇爾古特石油公司 (Surgutneftegas) ，以及運載俄羅斯、伊朗和委內瑞拉石油的船隻和船舶保險提供者實施制裁。

即將上任的川普政府對伊朗制裁的態度也存在不確定性，制裁可能會更加嚴厲，進一步抑制供應。

儘管如此，IEA 報告指出，如果天氣、制裁或其他發展對供應造成很大的影響，原油庫存可能會迅速被提取以滿足近期需求。IEA 預計到 2025 年，非 OPEC + 國家的產量將再增加 150 萬桶 / 日，主要由美國、巴西、圭亞那、加拿大和阿根廷主導。報告還指出，OPEC + 成員國希望增加生產量 (這些成員先前因不足額減產而需補回減產量，他們希望解除這項要求)，並在需要時可以增加產量。

IEA 表示：「那些增加的量應該可以涵蓋潛在的供應中斷和預期的需求增長。」

供應數據

與此同時，石油期貨周三回吐早盤部分漲幅後，又回升至 8 月中旬以來最高收盤價。

美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (1/10 止) 美國商業原油供應量減少 200 萬桶，為連續第八週下降。

根據標普全球商品洞察的調查，分析師平均預期上周原油庫存下降 90 萬桶。美國石油協會周二 (14 日) 晚間也公布上周原油庫存減少 260 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應量增加 590 萬桶，餾分油供應量增加 310 萬桶。分析師本預期上周汽油庫存增加 140 萬桶，餾分油庫存增加 50 萬桶。

EIA 指出，上周美國石油產量減少 8.2 萬桶，至 1348.1 萬桶 / 日，而俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存增加 80 萬桶，至 2080 萬桶。