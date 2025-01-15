〈能源盤後〉連漲3日後 原油回吐部分漲幅 自5個月高點回落

鉅亨網編譯許家華 2025-01-15 05:55

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原油期貨價格周二 (14 日) 收低，在經歷連續三日漲勢後，回吐部分漲幅，也自美對俄實施新一輪制裁而登上的 5 個月高點回落。

能源商品價格

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2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.32 美元或 1.7%，收每桶 77.50 美元，回吐周一 2.9% 漲幅的一部分 ，且自周一觸及的 8 月 12 日以來最高點下降。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.09 美元或近 1.4%，收每桶 79.92 美元，同樣自前一日登上的去年 8 月下旬以來最高點回落。

2 月交割汽油期貨價格上漲 0.2%，至每加侖 2.10 美元。

2 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.53 美元。

2 月交割天然氣價格上漲 0.9%，收每百萬 Btu 3.97 美元。

市場驅動力

美國財政部上周五宣布對俄羅斯兩大石油生產商——俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom Neft) 和蘇爾古特石油公司 (Surgutneftegas) 實施制裁，這是美國履行 G7 削減俄羅斯能源收入承諾的一部分舉措。美國也對 183 艘載油船隻、駐俄羅斯的油田服務提供者以及俄羅斯能源官員實施了制裁。

德國商銀大宗商品策略師 Carsten Fritsch 周二報告指出，近幾周石油期貨價格上漲，擴大的制裁加速了上周末的漲勢。「中國和印度迄今一直是俄羅斯石油的主要買家，因此，他們若不想違反美國的制裁，就必須尋找替代供應商。據報導，印度煉油廠已經不願接受俄羅斯的石油供應。」

然而，川普將於周一宣誓就任總統，新政府是否會執行制裁措施仍有待觀察。Fritsch 表示，德國商銀曾預計，即將上任的川普政府將對伊朗和委內瑞拉實施更嚴厲的制裁，導致石油供應下降，從而阻止石油市場預期的供應過剩現象發生。他指出，美國擴大制裁俄羅斯後，已導致 Brent 原油價格在 1 月就突破每桶 80 美元 (德國商銀本預期 Brent 原油價格第二季才會突破此價位)。

「川普不太可能希望油價因制裁而大幅上漲，因為這也會讓美國汽油價格上漲，從而削減其民意支持度，因此這會降低他對俄羅斯實施更嚴厲制裁的意願。」Fritsch 指出，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 也有可能將 Brent 原油產量提高到每桶 80 美元以上。

同時，Exness 金融市場策略顧問 Maria Agustina Patti 評論道，需求不確定性，尤其是來自中國的需求不確定性，「為石油前景增添了一層複雜性。雖然制裁帶來的供應端壓力可望支撐全球油價，但主要消費國的需求減弱可能會抑制上漲動能。」

美國能源資訊局 (EIA) 周二發布月報，預測今年全球石油總產量為 1.044 億桶 / 日，較其預測的全球石油總消耗量 1.041 億桶 / 日還高。