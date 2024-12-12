快來抽特斯拉、杜拜來回商務艙！安達人壽慶祝「入厝」大巨蛋祭出大獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-12 20:15

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隨著 2025 年即將到來，為感謝客戶對安達人壽的支持，以及歡慶公司順利進駐臺北大巨蛋園區之新址，自 2024 年 11 月 25 日起至 2025 年 2 月 28 日為止，安達人壽推出「入厝同慶福氣 GO」抽獎活動。只要完成指定條件，就有機會在新的一年把特斯拉電動車，或者杜拜來回商務艙機票帶回家。

安達人壽在今年 11 月 1 日正式搬遷至巨蛋國際中心辦公大樓，以提供更好的服務品質跟工作環境。同時為了將新環境新氣象的喜悅分享給保戶，安達人壽舉辦「入厝同慶福氣 GO」圓夢大禮包抽獎活動，將送出一台特斯拉 Model Y，以及三張杜拜來回商務艙機票。

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活動期間自 2024 年 11 月 25 日起至 2025 年 2 月 28 日為止，凡於此段期間內成功投保安達人壽之新契約保單，且申請電子保單服務領取成功者，每一保單號碼即可獲得一個抽獎機會。此外亦設立加碼「抽獎資格」，活動期間依要保人歸戶累計計算首期保費，每達新台幣 10 萬元，即可再獲得一次抽獎機會，依此類推。

為響應綠色金融政策，安達人壽自 2024 年 4 月起啟動「減紙運動，地球健康 e 起來」活動，邀請保戶透過文件無紙化的方式，降低日常生活中的紙張使用量。「入厝同慶福氣 GO」活動延續此精神，鼓勵保戶申請電子保單，透過簡單的方式減少資源消耗。安達人壽承諾將持續關注環境友善議題，並透過實際行動與保戶共同守護地球。