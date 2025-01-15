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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.11元，預估目標價為28.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 16:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.13元下修至0.11元，其中最高估值0.55元，最低估值-0.3元，預估目標價為28.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.55(0.55)1.952.14
最低值-0.3(-0.3)0.010.36
平均值0.13(0.14)0.641.26
中位數0.11(0.13)0.661.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值360,558,000377,122,000375,043,000
最低值336,719,000324,098,000331,049,000
平均值347,716,880346,801,590348,157,090
中位數348,565,630347,242,550345,305,100

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.461.266.563.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		332,619,533379,896,563365,812,098253,294,668

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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