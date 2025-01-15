高雄金融科技創新園區開幕 中信銀參與跨域實證計畫 助力企業議合轉型

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-15 19:22

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中國信託銀行參與「高雄金融科技創新園區」跨域實證計畫，今 (15) 日於高雄亞灣盛大開幕，由中信銀攜手中鋼及李長榮化工等標竿企業於計畫內進行概念性驗證 (Proof of Concept, POC)，並將實證成果進一步與國內金融同業及金融科技創新業者分享，提供永續轉型金融資源，期盼共建綠色科技創新生態圈。

「高雄金融科技創新園區」於去 (2024) 年啟動，是台灣第一個以綠色金融科技為主題、也是南台灣首座金融科技創新園區，呼應金管會「綠色及轉型金融行動方案」政策方向，中信銀為首年唯一參與跨域創新實證金融業者，鏈結綠色金融科技創新，與在地標竿企業共同發展轉型金融應用場景。

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中信金 (2891-TW) 總經理高麗雪表示，中國信託為幫助企業實現減碳承諾，引領產業永續轉型，持續推動永續金融項目落地及接軌國際，積極導入及發展綠色金融科技的應用，率先與工業技術研究院合作，於 2024 年推出「355 減碳計畫」，解決企業轉型資金與技術缺乏的問題，提供企業客戶淨零診斷輔導等服務，去年議合戶數已達 263 家。

「高雄金融科技創新園區」跨域實證計畫借重「355 減碳計畫」基礎，透過創新數位化工具，給予可信賴的評級，幫助企業了解自身減碳轉型需要採取的關鍵行動，協助金融機構掌握與企業客戶議合的重點，並進一步發展企業所需的轉型融資。

此外，為有效衡量企業的脫碳轉型計畫符合 2050 淨零永續發展路徑，助力客戶邁向全球業務發展時，避免企業漂永續之疑慮，中信銀參考格拉斯哥淨零金融聯盟 (Glasgow Finance Alliance for Net Zero, GFANZ) 轉型金融五大主題，落地發展全球轉型貸款框架，並結合綠色金融科技建立科學化評估指標及追蹤驗證機制，提供企業轉型過程中所需之各項融資需求及金融服務，務實解決企業碳焦慮，穩健邁向淨零目標。

另一方面，中信銀為回應全球加速氣候行動的需求，去年首創攜手新加坡綠色金融科技生態系統合作夥伴 Evercomm Singapore Pte. Ltd. 共同研發 AI(Artificial Intelligence, AI) 碳金融管理工具，將人工智慧賦能應用於科學基礎減量目標 (Science-based targets, SBT) 的全球融資部位管理，協助金融機構檢視企業永續轉型的目標，做為融資評估管理的參考，並展開企業議合行動。